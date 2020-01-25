https://static.news.ru/photo/d813545e-3f95-11ea-94dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Потомки Ротшильдов подали в суд на муниципалитет Вены из-за имущества, которое было конфисковано во времена нацистской Германии. Сумма иска составляет 110 миллионов евро.

Речь об имуществе фонда, основанного бароном Альбертом фон Ротшильдом в 1905 году, в частности, о дворце в стиле раннего барокко, который стал одним из первых в мире центров для лечения психиатрических заболеваний, сообщает The Financial Times. Газета отмечает, что это один из крупнейших в истории исков о реституции.

Фондом управлял попечительский совет, который в 1938 году захватили нацисты. После этого всё его имущество было распродано по заниженным ценам. Часть его получили власти Вены, часть — представители нацистской Германии.

В 1956 году фонд Ротшильда возобновил работу без ведома наследников Ротшильдов. Власти Вены сочли, что с ними сложно связаться, и контроль над фондом перешёл к городским властям.

Ротшильды — европейская династия банкиров еврейского происхождения. Считается, что с XIX века они имеют самое крупное состояние в мире после создания Федрезерва.

Ранее NEWS.ru писал, что Польша планирует требовать от Германии возмещения ущерба, причинённого в результате Второй мировой войны, в размере триллиона долларов. По словам главы польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуша Муларчика, согласно новым оценкам, причинённый в ходе войны ущерб значительно превышает цифру, озвученную сразу после завершения военных действий.