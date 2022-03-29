Росту экономики США предрекли остановку из-за антироссийских санкций

Рост экономики США может остановиться из-за антироссийских санкций, считают авторы американского издания Politico, передаёт «ПолитРоссия». Американская Федеральная резервная система (ФРС) — аналог Центробанка РФ — оказалась не готова к эффекту от давления на Россию, отмечают аналитики.

Федеральная резервная система была застигнута врасплох затяжной борьбой экономики. Среди неожиданных событий: неспособность рабочей силы вернуться на допандейминый уровень и серьёзная зависимость от цепочек поставок, нарушение которых подстегнуло инфляцию. Почти никто не предвидел таких потрясений, вызванных событиями на Украине, — пишет издание.

Авторы напомнили, что ФРС не раз ошибалась в попытках улучшить экономическую ситуацию. Сейчас, когда для борьбы с инфляцией повышаются ставки, есть опасения, что принятых мер недостаточно и их придётся компенсировать в дальнейшем.

Ранее председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил, что события на Украине вынуждают с осторожностью подходить к плану повышения базовой ставки. Об этом он сказал на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса по финансовым услугам. До событий на Украине ФРС была настроена на повышение базовой процентной ставки — первым из серии того, что должно было стать серией повышений ставок, ожидаемых в этом году.