Рост числа новых случаев COVID-19 в мире достиг рекордных значений

https://static.news.ru/photo/8f7afac2-1630-11eb-bb84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в мире 465 322 человека заразились коронавирусом. Этот показатель стал рекордным с начала пандемии, следует из данных ВОЗ.

Число погибших за последние сутки составило 6572, а за всё время — 1 141 586. Данные опубликованы на сайте организации.

До этого наибольший прирост за сутки был зафиксирован 23 октября, когда заразились 429 411 человек. Всего в мире COVID-19 заболели 42 055 863 пациентов.

ВОЗ учитывает только официальную информацию, которую предоставляют государственные власти.

Ранее стало известно, что бессимптомные носители коронавируса на самом деле могут иметь определённые признаки заболевания, но не придавать им значения. Так, люди вспоминают, что незадолго до положительного теста на COVID-19 чувствовали переутомление и головную боль. Также зарегистрированы случаи, когда они отмечали усталость, потливость и резкое похудение.

По данным на 24 октября, российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 16 521 случай коронавируса. Всего с начала пандемии заболели 1 497 167 человек. Жертвами COVID-19 за последние 24 часа стали 296 пациентов. Общее число летальных исходов в стране достигло 25 821, писал NEWS.ru.