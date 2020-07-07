Россия всё активнее включается в спор вокруг собора Святой Софии в Стамбуле. Ещё в прошлом году турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил вернуть храму, который считается музеем, статус мечети. А в ближайшее время власти Турции примут окончательное решение по данному вопросу — и мало кто сомневается, что инициатива президента пройдёт. Учитывая тесные связи Москвы и Анкары, некоторые наблюдатели считают, что Россия может повлиять на ситуацию, но так ли это?

Изначально РФ дистанцировалась от внутритурецкой дискуссии о соборе Святой Софии. Вероятно, это было связано с рядом факторов. Во-первых, у стран хватает других проблем в двусторонней повестке. Во-вторых, решение вопроса о статусе храма ещё недавно казалось предметом длительного обсуждения, которое может затянуться не на один месяц. В-третьих, обострение отношений Анкары и Афин заставило многих думать, что турецкая позиция — не более чем элемент давления на Грецию, который в итоге отойдёт на второй план.

Однако, как стало понятно, Эрдоган всё-таки всерьёз намерен провести решение об изменении статуса собора, включённого 35 лет назад в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО, и превратить его в объект для мусульманских богослужений. Это привело к реакции со стороны и прежде сдержанной в данном вопросе России.

Угроза Святой Софии — это угроза всей христианской цивилизации, а значит — и нашей духовности и истории. И по сей день для каждого русского православного человека Святая София — это великая христианская святыня, — заявил , в частности, 6 июля патриарх Кирилл.

Hans Lippert/imageBROKER.com/Global Look Press

А 7 июля на заседании Госдумы РФ парламентарии обратились к своим турецким коллегам с призывом не допустить превращение собора в мечеть.

О том, как в Турции воспринимают проблему вокруг храма и зарубежную реакцию, NEWS.ru поговорил с проживающим в Анкаре экспертом Российского совета по международным делам Тимуром Ахметовым. По его мнению, турецкое руководство принципиально в данном вопросе не изменит своих планов даже из-за внешнего давления.

— Способна ли Россия, с учётом её тесных связей с Турцией, поменять позицию Анкары?

— Дискуссии вокруг статуса храма Святой Софии — внутриполитическое дело Турции. Думаю, попытки властей превратить музей в мечеть направлены на консолидацию вокруг власти внутри страны. Как показывает опыт, внешнее давление или попытки убедить руководство оказываются неэффективными во внутриполитических процессах, если речь не идёт о введении санкций или других жёстких мер.

— Каков ключевой мотив в действиях Анкары, насколько это связано с обострившимся конфликтом с Грецией?

— Трудно сказать, что действия Анкары вызваны антигреческими мотивами. Для воздействия на Грецию у Турции есть более эффективные инструменты. Например, давление через неконтролируемые потоки мигрантов или провокационные акции в спорных водах.

— Если собор станет мечетью, как это отразится на внешней политике Турции? Не приведёт ли это к обострению отношений с Россией или другими христианскими странами?

— При возвращении храму статуса мечети вряд ли стоит ожидать радикальных изменений во внешней политике Турции. Она определяется не религиозными мотивами, а проблемами выживания действующего политического режима, в том числе — на внутриполитической арене. Судьба нынешнего руководства зависит от способности удержать электоральное большинство или хотя бы сохранять имидж власти, которая пользуется такой поддержкой. На данный момент сложилась именно такая ситуация. Предел роста влияния руководства республики был достигнут давно. Режим сейчас занят удержанием власти перед лицом оппозиции, которая, в свою очередь, обещает начать расследование «тёмных дел», как только появится такая возможность.

— Может ли судьба собора стать предметом закулисного торга Москвы и Анкары?

— Анкара не позволит превратить внутриполитическую дискуссию по религиозному или национальному вопросу в часть торга с какой-либо страной. На этом основывается её понимание национального суверенитета.

— Каковы настроения в турецком обществе относительно спора вокруг собора?

— Я склонен полагать, что большинство населения благосклонно относится к возможному превращению Святой Софии в мечеть. Особенно на фоне настоятельных рекомендаций иностранных государств в адрес турецких властей отказаться от подобной инициативы.