День накануне визита Владимира Путина в Израиль стал громким с точки зрения российско-израильских отношений. Дело туристки Наамы Иссахар, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков, получило неожиданное продолжение в виде данных о передаче российской стороне Александровского подворья в Иерусалиме. По крайней мере, с Иссахар эту тему связывают израильские журналисты.

О том, что стартовал процесс передачи Александровского подворья в Иерусалиме России, со ссылкой на полученную документацию сообщила ивритоязычная пресса. По этим данным, соответствующие действия начались ещё несколько недель назад. Конфликт вокруг комплекса, который находится в нескольких десятках метров от Храма Гроба Господня, произошёл после октябрьской революции 1917 года. До настоящего момента на Александровское подворье претендовали две организации с почти одинаковыми названиями. Первая — это Русское православное общество Святой Земли, которым с 2004 года руководит гражданин Германии с еврейскими корнями Николай Гоффман-Воронцов. Вторая — это Императорское православное палестинское общество во главе с бывшим руководителем российского правительства Сергеем Степашиным. Спор между ними продолжается больше десятилетия.

Журналисты связывают сделку, которая пока ещё не подтверждена на официальном уровне, с переговорами о возможном помиловании Иссахар, которая была приговорена российским судом к 7,5 года тюремного заключения за контрабанду наркотиков. Туристка, имеющая и израильское, и американское гражданство, была задержана в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда ожидала стыковочного рейса. При обыске в её рюкзаке обнаружили 9,5 г гашиша — тот объём, который разрешается использовать в еврейском государстве в личных целях. С тех пор делу Наамы неоднократно придавали политическое значение. Западная пресса сообщала, что российская сторона предлагала обменять Иссахар на задержанного в Израиле по американскому запросу россиянина Алексея Буркова. Ему приписывают кибермошенничество. Тем не менее, запрос об обмене (если это правда) был подан поздно — уже после того, как запустили процесс экстрадиции Буркова в Штаты.

Наама Иссахар Артем Геодакян/ТАСС

Разрешить ситуацию с Иссахар неоднократно обещал израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Нередко это звучало и в контексте предвыборных выступлений. Судьба туристки не может быть не затронута во время двусторонних переговоров между лидерами России и Израиля в Иерусалиме. Впрочем, самого премьера сложно назвать беспристрастным. Израильский журналист Бен Каспит накануне рассказал о происхождении Иссахар. В радиоэфире он сообщил, что осуждённая в России израильтянка является племянницей личного водителя премьера. Как отметил Каспит, один из трёх водителей главы израильского правительства — это Ашер Иссахар, брат отца Наамы. Впрочем, сотрудник СМИ тут же оговорился, что никакой связи между фактом родства израильтянки с водителем Нетаньяху и теми усилиями, которые предпринимает для её освобождения еврейское государство, нет.

Израильские чиновники на условиях анонимности говорят, что стороны почти договорились об условиях помилования Иссахар. Вопрос заключается в механизме, который позволит вернуться ей домой. Владимир Путин может помиловать её лично, а может принять решение о том, чтобы депортировать девушку в Израиль — якобы для отбывания наказания, но на самом деле — для скорого помилования. Местные журналисты сообщают, что активистов, которые добивались освобождения Иссахар, попросили приостановить деятельность для того, чтобы не навредить деликатным переговорам с российской стороной. Так, мать девушки — Яффа — обратилась к членам движения BringNaamaHome с просьбой не проводить протестных акций во время визита в Израиль Путина. Вероятно, дело, действительно, движется к развязке.