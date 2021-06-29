Россию в США назвали единственным гарантом выживания Белоруссии

Профессор Рэдфордского университета (США) Григорий Иоффе заявил, что позиция Москвы равносильна позиции единственного гаранта выживания Белоруссии в условиях санкций Евросоюза и США. Введение эмбарго на экспорт калийной и нефтеперерабатывающей отрасли не оставит других вариантов, отметил эксперт в беседе с Lenta.ru.

Другое дело, что в России издавна, ещё со времён премьерства Егора Гайдара, преувеличивают уровень паразитизма Белоруссии, утверждая, что это государство, которое ни дня не проживёт без российской помощи. Это сильное преувеличение, — подчеркнул профессор.

Иоффе добавил, что в нормальной ситуации Минск будет сопротивляться серьёзному углублению интеграции, но в данный момент у Белоруссии нет выбора.

Когда на смену нормальной ситуации приходит экстремальная, то, конечно, Белоруссии ничего другого не останется, кроме как полностью упасть в объятия России, — уверен Иоффе.

Ранее стало известно, что Минск планирует к 1 января 2022 года завершить экономическую интеграцию с Россией. Об этом заявил посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко. По его словам, речь идёт в том числе о создании общих рынков энергоресурсов и транспорта, систематизации налогового и таможенного законодательства, переходе к единой промышленной и сельскохозяйственной политике.