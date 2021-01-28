Россию в Дании признали военной сверхдержавой

https://static.news.ru/photo/271ddaba-61dc-11eb-87e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Россия под руководством Владимира Путина смогла вернуть себе статус военной сверхдержавы. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен.

В статье для издания Berlingske дипломат обратил внимание на обновлённые и хорошо обученные сухопутные силы. По его мнению, они показали свою эффективность в Сирии.

Эллеманн-Йенсен также считает, что заслуживает высоких оценок модернизация российских военно-воздушных сил и, в частности, системы противовоздушной обороны. При этом датский дипломат подчеркнул, что сверхдержавой Россия стала благодаря ядерному арсеналу.

Эллеманн-Йенсен отметил и наличие слабых мест в российском ВПК, но они, на его взгляд, компенсируются мощью в других сферах. Например, российские военно-морские силы располагают подводными лодками, которые современны и хорошо вооружены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что договор с Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России на территории африканского государства открывает перед Москвой перспективы восстановления исторического статуса в Красном море, однако влечёт за собой важные геополитические последствия. Об этом говорится в исследовании на сайте британского Королевского объединённого института оборонных исследований.