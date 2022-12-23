Россию, США и КНДР пригласили на совместные военные учения ВМС Индонезии пригласили КНДР, Россию и США на военные учения «Комодо»

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Малый ракетный корабль «Грайворон»

Военно-морские силы Индонезии предложили 47 странам принять участие в совместных военных учениях «Комодо» в июне 2023 года в Макасаре, сообщает агентство ANTARA. В списке приглашенных стран значатся Россия, США, КНДР, Китай, Южная Корея, Канада и ряд других государств. Тема военных учений 2023 года звучит как «Партнерство, чтобы восстановиться и стать сильнее».

Эти учения MNEK будут проведены в Макассаре, столице Южного Сулавеси, с привлечением военно-морских сил дружественных стран. <...> По сути, эта конференция предназначена для планирования проведения совместных учений. Есть 47 стран, которые мы пригласили, и почти 60 процентов из них присутствуют здесь, — заявил командующий боевой группой морской пехоты Второго командования Индонезийского флота Дени Прасето.

Ранее стало известно, что США и Израиль рассматривают возможность проведения совместных военных учений для подготовки войск к потенциальному конфликту между Израилем и Ираном. Об этом договорились начальник израильского генштаба Авив Кохави и глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Стороны также обсудили угрозы безопасности на Ближнем Востоке.