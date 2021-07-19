Россию смутила передача охраны аэропорта Кабула турецким военным

В России недоумевают в связи с тем, что после вывода из Афганистана контингентов США и НАТО безопасность международного аэропорта Кабула будут обеспечивать турецкие, а не афганские военные. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Его слова приводит «Интерфакс».

Кабулов отметил, что Турция согласовала этот вопрос с США, а не с кабульской администрацией.

Нас удивляет, что неужели за 20 лет всё это американо-натовское военное сообщество не подготовило 600 афганцев, чтобы они были в состоянии обеспечивать работу кабульского аэропорта, это большой вопрос, — сказал он.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. Активизировалось противостояние между талибами и правительственными войсками. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает против победы одной из сторон в конфликте. По его словам, если такое произойдёт, это будет хрупким и временным решением. Министр подчеркнул, что необходимо создать такой политический диалог в стране, чтобы в нём могли участвовать этнические, политические и иные группы. Это должно привести к урегулированию ситуации.

Ранее Министерство обороны Афганистана сообщило о ликвидации 233 боевиков из движения движения «Талибан» (запрещено в России), ещё 88 получили ранения. В ведомстве добавили, что армия обнаружила и обезвредила 15 самодельных взрывных устройств, вооружение, боеприпасы и автомобили террористов. Боевые операции были проведены в провинциях Нангархар, Газни, Кандагар, Джаузджан, Сари-Пуль, Фарьяб, Балх, Гильменд, Тахар и Кундуз.