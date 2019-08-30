https://static.news.ru/photo/ec67afda-cc7d-11e9-bc6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ISSACOMM/twitter.com

Россия получила приглашение стать участником Всемирного форума социального обеспечения, который пройдёт в октябре в Брюсселе.

Соответствующее предложение президент Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) Йоахим Бройер передал главе Минтруда РФ Максиму Топилину.

Российская Федерация плотно сотрудничает с Ассоциацией и приветствует участие представителей МАСО в наших мероприятиях, в том числе во Всероссийской неделе охраны труда, которая ежегодно проходит в Сочи, — отметил российский министр в ответ на приглашение.

По его словам, озвученная МАСО «Концепция нулевого травматизма» стала одним из основных элементов работы правительства РФ по охране труда и сохранению здоровья работников.

Также Топилин предложил Ассоциации принять участие в обсуждении темы охраны труда в рамках председательства России в БРИКС в 2020 году.

В свою очередь Бройер подчеркнул важность проведения Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ) и участие в ней МАСО, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее замминистра РФ Алексей Лавров заявил, что бесплатные социальные услуги ежегодно обходятся в среднем в 26 тысяч рублей на человека. По словам чиновника, государство оказывает услуги через механизм государственных заданий бюджетным и ведомственным учреждениям. В год на эти цели тратится 3,9 трлн рублей, что составляет около 12% расходов консолидированного бюджета РФ.