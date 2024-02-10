Россию предупредили о конкуренции за мигрантов с несколькими странами Эксперт РАН Храмова: трудовые мигранты из СНГ все чаще выбирают Китай и ОАЭ

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В последние годы конкуренция за мигрантов из СНГ обострилась между Россией, Китаем, Евросоюзом, ОАЭ и Катаром, заявила директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова. По ее словам, которые приводит РБК, российским властям следует принимать меры для повышения привлекательности отечественного рынка труда.

Эксперт пояснила, что Китай предлагает неплохие условия, поэтому уже видны первые признаки увеличения миграционного потока туда из Таджикистана. Кроме того, граждане Узбекистана все чаще интересуются европейскими странами. Вместе с этим работников из центральноазиатских стран хотят заполучить страны арабского мира, в частности ОАЭ и Катар.

России нужно уже бороться за мигрантов, тем более за квалифицированных, которые нам важнее всего. А значит, им нужно предложить нормальные условия труда, заработную плату, преференции от работодателя, например, в виде полиса ДМС и так далее, — считает Храмова.

Она полагает, что в дальнейшем география миграции в Россию может расшириться, в первую очередь за счет африканских стран. Также РФ следует обратить внимание на специалистов из Вьетнама, добавили в РАН.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что в России на рынке труда начался серьезный дефицит кадров. По его словам, на это указывает значительный рост числа опубликованных вакансий (с 2018 по 2023 год количество выросло почти в два раза). Эксперт считает, что наиболее дефицитными станут отрасли торговли, строительства и IT-сферы.