https://static.news.ru/photo/6af97c24-cdf6-11e9-aace-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в намерении разрушить партнерские отношения Варшавы и Вашингтона.

Москва хочет разрушить наш альянс, используя свои газовые и нефтяные ресурсы. Но Польша всегда занимала твердую позицию, как и мы, чтобы продвигать энергетическую безопасность и независимость, — заявил Пенс на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.

Он призвал партнёров соблюдать особую бдительность в отношении «тех намерений и шагов, которые предпринимает Москва», а также выразил уверенность, что у России ничего не получится, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что в Варшаве состоялись памятные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Россия на них приглашена не была, чему польская сторона дала несколько объяснений. Но в итоге большее внимание привлекла даже не протокольная церемония, а прошедшая на полях события встреча украинского лидера Владимира Зеленского с вице-президентом США Майком Пенсом.