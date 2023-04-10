Россию обвинили в выводе из строя бомб США с умной системой наводки NBC: неполадки в работе бомб с умной системой наводки на Украине связаны с сигналом GPS из РФ

Фото: US Navy/globallookpress.com

В документах из утечки данных Пентагона были обнаружены свидетельства того, что власти США изучают проблему со срабатыванием применяемых на Украине бомб с системой наведения Joint Direct Attack Munition (JDAM), передает NBC News. Согласно документу, боеприпасы с JDAM недавно вышли из строя. Одна из приоритетных версий гласит, что наводчики не срабатывали из-за создающего помехи сигнала GPS со стороны России.

Также предполагается, что бомбы могли не сработать из-за неправильной установки. У украинских военных было мало времени для того, чтобы обучиться использованию иностранного военного оборудования.

Комплект оборудования JDAM преобразует свободнопадающие авиабомбы в корректируемые умные бомбы. В состав боеприпаса входят крылья, хвостовой блок для маневрирования и компьютер с навигационным обеспечением. Снаряды могут поражать цели на расстоянии до 72 километров.

31 марта советник командования воздушных сил Украины Юрий Игнат подтвердил, что ВСУ начали применять американские умные бомбы JDAM. При этом военный эксперт Андрей Кошкин предупреждал, что Киев может столкнуться со сложностями в их использовании из-за отсутствия приспособленных для них военных самолетов. Он пояснил, что украинские Су-24, Су-27 и МиГ-29 не приспособлены к работе на высоте, нужной для JDAM.