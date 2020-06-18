Россию обвинили в ведении пропаганды в Facebook методами из XX века

«Российская дезинформация и пропаганда» осуществляется по методам, которые использовались ещё в 60-х годах XX века.
Об этом заявил глава отдела по политике безопасности Facebook Натаниэль Глейшер на слушаниях комитета по разведке палаты представителей США,
Мы всё больше видим, что они возвращаются к методам, которые они использовали в 60-е, 70-е и 80-е годы, в попытке избежать или обойти способы обнаружения, которые мы ввели, — сообщил конгрессменам Глейшер.
Представитель Facebook призвал к «исключительной внимательности» в связи с пропагандисткой кампанией по классическим лекалам, ведение которой он приписал Москве. Глейшер при этом не уточнил, о каких методах идёт речь. В указанный им период не существовало Интернета, а соответственно и соцсетей.
Россия последовательно отвергает обвинения в ведении кампаний пропаганды и дезинформации в Facebook.
Как писал NEWS.ru, ранее бывшая советница основателя Apple Стива Джобса Джоанна Хоффман обвинила Facebook в торговле «наркотиками, называемыми гневом». Она выразила это мнение в связи с критикой в адрес социальной сети и её главы Марка Цукерберга за отказ удалять посты президента США Дональда Трампа, в которых глава государства писал о возможном подавлении протестов в американских городах с помощью военной силы.
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