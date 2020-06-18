Россию обвинили в ведении пропаганды в Facebook методами из XX века

https://static.news.ru/photo/00cc4c3e-b192-11ea-ac68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Brunner/imageBROKER.com/Global Look Press

«Российская дезинформация и пропаганда» осуществляется по методам, которые использовались ещё в 60-х годах XX века.

Об этом заявил глава отдела по политике безопасности Facebook Натаниэль Глейшер на слушаниях комитета по разведке палаты представителей США, передаёт РИА Новости.

Мы всё больше видим, что они возвращаются к методам, которые они использовали в 60-е, 70-е и 80-е годы, в попытке избежать или обойти способы обнаружения, которые мы ввели, — сообщил конгрессменам Глейшер.

Представитель Facebook призвал к «исключительной внимательности» в связи с пропагандисткой кампанией по классическим лекалам, ведение которой он приписал Москве. Глейшер при этом не уточнил, о каких методах идёт речь. В указанный им период не существовало Интернета, а соответственно и соцсетей.

Россия последовательно отвергает обвинения в ведении кампаний пропаганды и дезинформации в Facebook.

Как писал NEWS.ru, ранее бывшая советница основателя Apple Стива Джобса Джоанна Хоффман обвинила Facebook в торговле «наркотиками, называемыми гневом». Она выразила это мнение в связи с критикой в адрес социальной сети и её главы Марка Цукерберга за отказ удалять посты президента США Дональда Трампа, в которых глава государства писал о возможном подавлении протестов в американских городах с помощью военной силы.