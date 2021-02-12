Россию обвинили в попытках помешать мирному урегулированию в Донбассе

https://static.news.ru/photo/cc3b29f2-6d54-11eb-8949-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Представители США и Евросоюза в ООН заявили, что Россия блокирует любые варианты урегулирования конфликта в Донбассе.

11 февраля в Совете Безопасности ООН прошла видеоконференция. Американский дипломат Родни Хантер упрекнул Москву в агрессивных действиях на востоке Украины и призвал вывести войска, которые якобы присутствуют в Донбассе. Представитель США также заявил, что Россия должна перестать поддерживать «своих марионеток и другие вооружённые группировки», передаёт Deutsche Welle.

Дипломаты из европейских государств, входящих в Совбез, представили совместную декларацию, в которой возложили на РФ вину за нестабильность в Донбассе. В документе выражается озабоченность из-за «присутствия российских военнослужащих в украинских регионах».

Постпред России при ООН Василий Небензя отверг все претензии и, в свою очередь, обвинил Киев в невыполнении условий Минских соглашений.

11 февраля председатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Яшар Халит Чевик в ходе выступления на заседании Совбеза заявил, что наблюдатели на Украине не фиксируют присутствия российских военных в Донбассе, о котором заявляют Киев и страны Запада, писал NEWS.ru. Челик занимает пост главы СММ с июня 2019 года. Его предшественник Эртугрул Апакан также несколько раз заявлял об отсутствии свидетельств нахождения российских военнослужащих на востоке Украины.