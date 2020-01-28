Саудовскую Аравию подозревают не только в финансировании Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, но и в поддержке операций частной военной компании (ЧВК) Вагнера на территории бывшей Джамахирии. Соответствующими выводами делится французская пресса. Намекая, что наёмники являются проектом России, журналисты отмечают: Москва избежала больших затрат на конфликт в североафриканской стране.
О том, что Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) напрямую участвуют в судьбе сил, ведущих военное наступление на Триполи, сообщалось и раньше. Начало операции ЛНА по захвату столицы весной 2019 года сопровождалось сообщениями о многомиллионных вливаниях со стороны Саудовской Аравии. Соответствующее предложение самопровозглашённому фельдмаршалу Хафтару было сделано, по словам
Французское издание Le Monde в
Москве действительно удалось утвердиться в качестве ключевого игрока на дипломатическом поле с минимальными «инвестициями». Некоторые источники уверяют, что ливийская миссия охранной компании Вагнера финансируется Саудовской Аравией, — сообщает газета.
До сегодняшнего дня информацию о предполагаемых финансовых связях между Саудовской Аравией и ЧВК Вагнера серьёзные источники не приводили. Материальную ответственность за наёмников, которые, как обращала внимание западная пресса, сыграли большую роль в продвижении сил ЛНА, возлагали исключительно на Россию.
Аравийские центры силы, за исключением Катара, поддержали Хафтара как единственно эффективный инструмент противодействия Турции, которая считает север Африки сферой своего влияния. Другой мишенью для Саудовской Аравии и для ОАЭ стали определённые исламистские силы — такие, как организация «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ). После событий так называемой «арабской весны» в 2011 году их активность заметно возросла в Ливии, пишет Wall Street Journal. Авиационную поддержку, по этим данным, ЛНА получила от Египта и Эмиратов. Сейчас Каир задумался о снижении поддержки Хафтара. Поводом послужил провал наступательной операции ЛНА, усиление военной активности Турции и, косвенно, несогласованная с арабскими игроками попытка Москвы договориться с Анкарой.
То, как будут вести себя дальше аравийские игроки, пока остаётся загадкой. В условиях роста турецких сил в Ливии занимать выжидательную позицию долго Саудовская Аравия и ОАЭ не смогут.
Ситуация с финансированием ЧВК Вагнера имеет два аспекта. Смещение акцента на то, что наёмники, к примеру которых неоднократно прибегал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган для оправдания своей операции в Ливии, являются финансово зависимыми от региональных стран-интересантов, выгодно Кремлю. Это идёт в русле официальной линии российских властей, которые намекали на частный характер деятельности ЧВК Вагнера. Так, в январе президент Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Москве заявил, что если в бывшей Джамахирии и воюют российские граждане, то они не представляют интересов РФ. С другой стороны, если принять на веру данные о саудовской финансовой помощи, это означает, что королевство обладает гораздо большим влиянием «на земле» и способно давить не только на ЛНА, но и на тех, под чей аккомпанемент она воюет. Подобная ситуация только увеличивает сомнение в том, что сделка по Ливии возможна в рамках российско-турецкого диалога. Без подключения аравийских держав, возможно, обойтись будет тяжело.
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