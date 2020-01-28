Саудовскую Аравию подозревают не только в финансировании Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, но и в поддержке операций частной военной компании (ЧВК) Вагнера на территории бывшей Джамахирии. Соответствующими выводами делится французская пресса. Намекая, что наёмники являются проектом России, журналисты отмечают: Москва избежала больших затрат на конфликт в североафриканской стране.

О том, что Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) напрямую участвуют в судьбе сил, ведущих военное наступление на Триполи, сообщалось и раньше. Начало операции ЛНА по захвату столицы весной 2019 года сопровождалось сообщениями о многомиллионных вливаниях со стороны Саудовской Аравии. Соответствующее предложение самопровозглашённому фельдмаршалу Хафтару было сделано, по словам источников Wall Street Journal, во время его визита в Эр-Рияд наследником саудовского престола принцем Мухаммедом бен Салманом. Саудовские собеседники WSJ при этом отмечали, что спонсирование было весьма объемным. Щедрость Эр-Рияда распространилась и на «солдат удачи», воюющих вместе с ЛНА. Речь идёт о наёмниках Вагнера, которых считают элементом российской политики в Ливии.

Французское издание Le Monde в материале о российско-турецкой сделке по ливийскому конфликту, ссылаясь на свои источники, пишет, что российская стратегия окупилась.

Москве действительно удалось утвердиться в качестве ключевого игрока на дипломатическом поле с минимальными «инвестициями». Некоторые источники уверяют, что ливийская миссия охранной компании Вагнера финансируется Саудовской Аравией, — сообщает газета.

До сегодняшнего дня информацию о предполагаемых финансовых связях между Саудовской Аравией и ЧВК Вагнера серьёзные источники не приводили. Материальную ответственность за наёмников, которые, как обращала внимание западная пресса, сыграли большую роль в продвижении сил ЛНА, возлагали исключительно на Россию.

Amru Salahuddien/Xinhua/Global Look Press

Аравийские центры силы, за исключением Катара, поддержали Хафтара как единственно эффективный инструмент противодействия Турции, которая считает север Африки сферой своего влияния. Другой мишенью для Саудовской Аравии и для ОАЭ стали определённые исламистские силы — такие, как организация «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ). После событий так называемой «арабской весны» в 2011 году их активность заметно возросла в Ливии, пишет Wall Street Journal. Авиационную поддержку, по этим данным, ЛНА получила от Египта и Эмиратов. Сейчас Каир задумался о снижении поддержки Хафтара. Поводом послужил провал наступательной операции ЛНА, усиление военной активности Турции и, косвенно, несогласованная с арабскими игроками попытка Москвы договориться с Анкарой.

То, как будут вести себя дальше аравийские игроки, пока остаётся загадкой. В условиях роста турецких сил в Ливии занимать выжидательную позицию долго Саудовская Аравия и ОАЭ не смогут.

Ситуация с финансированием ЧВК Вагнера имеет два аспекта. Смещение акцента на то, что наёмники, к примеру которых неоднократно прибегал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган для оправдания своей операции в Ливии, являются финансово зависимыми от региональных стран-интересантов, выгодно Кремлю. Это идёт в русле официальной линии российских властей, которые намекали на частный характер деятельности ЧВК Вагнера. Так, в январе президент Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Москве заявил, что если в бывшей Джамахирии и воюют российские граждане, то они не представляют интересов РФ. С другой стороны, если принять на веру данные о саудовской финансовой помощи, это означает, что королевство обладает гораздо большим влиянием «на земле» и способно давить не только на ЛНА, но и на тех, под чей аккомпанемент она воюет. Подобная ситуация только увеличивает сомнение в том, что сделка по Ливии возможна в рамках российско-турецкого диалога. Без подключения аравийских держав, возможно, обойтись будет тяжело.