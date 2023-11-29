Россию лишили места в Исполнительном совете ОЗХО

Фото: Albert Nieboer/Royal Press Europe/Global Look Press

России не предоставили места в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2024 год, следует из сообщения организации в социальной сети Twitter (X). Там приведены результаты голосования, проведенного по этому вопросу на 28-й конференции государств — участников организации. Для вступления в исполнительный совет ОЗХО в будущем году было избрано 21 государство член-организации.

Как отмечается, Россия получила 65 голосов, недобрав до необходимого минимума один голос. От Восточноевропейской группы места в Исполнительном совете организации получили Литва, Польша и Украина.

Ранее глава российской делегации на сессии в ОЗХО, заместитель министра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский заявил, что украинские спецслужбы применяли токсичные химикаты против властей новых субъектов РФ. Речь идет в том числе о химических средствах борьбы с беспорядками (ХСББ). Также он сообщил об имеющихся доказательствах причастности к этому США и их союзников. Лысогорский отметил, что химические вещества передают ВСУ, а также воюющим на стороне Киева иностранным наемникам.

До этого военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что Вооруженные силы Украины применяют отравляющие вещества в зоне СВО, в частности слезоточивые гранаты «Черемуха». По его словам, гранаты сбрасываются с дронов, чтобы вынудить российских военнослужащих покинуть блиндажи. После этого по позициям наносятся удары взрывчатыми боеприпасами.