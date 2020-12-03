Россию, Китай и терроризм назвали угрозами для США

https://static.news.ru/photo/f13dd1ba-3595-11eb-90db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия, Китай и террористы являются вызовами, с которыми необходимо считаться Соединённым Штатам. Такого мнения придерживается глава американского Объединённого комитета начальников штабов ВС Марк Милли.

РФ, Северная Корея, Иран, террористы, много всякого происходит и будет происходить, — отметил Милли, выступая на виртуальном оборонном форуме.

По его словам, значительной также является угроза со стороны Китая. Как заявил глава комитета, в ближайшие десятилетия КНР попытается уравновесить возможности своей армии с американской — Китай намерен добиться сильной армии, которая сможет выступить в космосе, киберпространстве и на земле.

Ранее комиссия конгресса США Future of Defense Task Force (FDTF) подготовила 87-страничный доклад, в котором обозначила основные направления военного развития страны на ближайшие десятилетия. Комиссию создали осенью 2019 года для выработки стратегии противостояния России и Китаю. Конгрессмены называют Москву и Пекин главной угрозой для США и дают Пентагону рекомендации по её нейтрализации. В первую очередь аналитики настаивают на развитии искусственного интеллекта (ИИ). По их мнению, уже скоро традиционные методы ведения войны уйдут в прошлое. Конфликты станут начинаться с точечных ударов хакеров.

Конгрессмены рекомендуют предусмотреть глубокую интеграцию ИИ во все виды перспективной боевой техники для Пентагона. Также они считают Китай лидером в области биотехнологий и защиты от связанных с ними угроз. Конгрессмены называют возможным эффективным оружием боевые вирусы нового поколения, которые способны действовать избирательно, к примеру, поражая лишь представителей определённого этноса. Голод в стане противника сможет вызвать сельскохозяйственная культура-вредитель, которая опустошит поля.

Конгрессмены отметили возможности России и Китая в космосе. Авторы документа уверены, что Москва и Пекин создают противоспутниковые ракеты наземного базирования. С их помощью у России и Китая есть шансы основательно проредить космическую группировку США. Пентагону требуется разрабатывать свои орбитальные военные платформы, подчёркивается в докладе. Принятая в США программа по созданию гиперзвукового оружия требует ускорения, поскольку у России и Китая оно уже есть, уверены аналитики, писал NEWS.ru.