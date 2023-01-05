Россиянки стали массово уезжать в Аргентину рожать The Guardian: в Аргентине начался бум родильного туризма среди россиянок

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Буэнос-Айрес, Аргентин

В Аргентине заявили о буме родильного туризма среди россиянок. Как рассказал заведующий консульским отделом посольства РФ в южноамериканской стране Георгий Полин, в прошлом году в Аргентину переехало до 2500 граждан РФ, многие из которых — беременные женщины, желающие дать своим детям двойное гражданство, передает The Guardian.

В 2023 году их число может увеличиться до десяти тысяч, — подчеркнул Полин.

Россиянам для въезда в Аргентину не нужна виза, а продлить пребывание и подать заявление на получение вида на жительство достаточно просто, поэтому страна и пользуется спросом, объяснила глава агентства, оказывающего услуги беременным россиянкам за рубежом, Ева Пекурова. Прежде ее компания предлагала родильные туры в США, однако сначала границы закрыли на фоне пандемии, а затем поездки стало заметно сложнее организовывать в связи с проведением специальной военной операции РФ на Украине.

Ранее социологи выяснили отношение армян к притоку россиян в страну. Эта страна тоже стала очень востребованной среди уезжающих граждан РФ после начала СВО. Оказалось, что более 75% жителей Армении положительно отнеслись к притоку россиян в страну, о чем свидетельствуют результаты опроса компании MPG, проведенного 5–10 декабря среди 1100 человек. Негативно к приезду граждан РФ отнеслись около 22% армян, при этом 2,1% затруднились ответить.

79,9% респондентов уверены в том, что переезд людей и релокация бизнеса положительно скажется на экономике Армении, 16,1% предполагают, что положительных последствий от этого не будет, затруднились дать ответ 4% участвовавших в опросе.