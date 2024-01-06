Россиянке отказали в гражданстве Канады из-за дела о фейках про ВС РФ Активистке Корташевой отказали в гражданстве Канады из-за дела о фейках о ВС РФ

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Канадские власти отказали в предоставлении подданства российской активистке Марии Корташевой, передает издание Toronto Sun. Отмечается, что препятствием стало уголовное дело, по которому россиянка проходила в РФ. Ее заочно приговорили к тюремному сроку за распространение фейков о российской армии.

Отмечается, что девушка покинула Россию в 2019 году, а сейчас работает техническим работником в Оттаве. Она также стала соучредителем группы активистов «За демократию в РФ». Теперь она боится, что Канада депортирует ее по запросу Москвы, где ей грозит тюремное заключение.

7 июня 2023 года она присутствовала на церемонии получения гражданства вместе со своим мужем. На предварительном собеседовании в рамках списка стандартных вопросов их спрашивали, было ли кому-либо предъявлено уголовное обвинение. Когда активистка объяснила свою ситуацию, чиновник прервал процесс.

Канадское Министерство по миграции позже прислало ей письмо, в котором сообщается, что ее осуждение в России совпадает с аналогичным преступлением о фейках, описанным в Уголовном кодексе Канады. При этом в офисе министра иммиграции Марка Миллера не стали отвечать на вопрос издания, намерены ли они вмешаться в ситуацию.

В свою очередь консервативный иммиграционный критик Том Кмиек был возмущен «глупым поведением» канадского департамента. Он намерен обсудить проблему Корташевой лично с министром. Как отметил эксперт, в Канаде нет закона, который бы запрещал критиковать армию, политиков или правительство, поскольку «это часть жизни в условиях демократии», пояснил он.

Миллер сказал, что Корташева «выставила шею» как россиянка, критикующая свое правительство, и отметил, что рассказала Оттаве о своих обвинениях.

В конце ноября Басманный суд Москвы приговорил Марию Корташеву к восьми годам колонии общего режима по статье о распространении фейков о ВС РФ. Поводом для уголовного преследования послужил пост о событиях в Буче, который россиянка выложила в Telegram-канал. Суд вынес женщине приговор заочно, поскольку последние пять лет она живет в Канаде.