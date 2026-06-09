Россиянке грозит 12 лет в Грузии из-за необычного турецкого сувенира В Грузии задержали россиянку из Турции с 1,4 тыс. наркотических таблеток

В Грузии задержали гражданку России по обвинению в незаконном ввозе наркотиков из Турции, сообщила пресс-служба грузинского МВД в соцсетях. На таможенном пункте «Сарпи» у нее изъяли 1,4 тыс. таблеток прегабалина из ручной клади.

Правоохранители на территории таможенно-пропускного пункта «Сарпи» при проверке ручной клади обвиняемой в качестве вещественного доказательства изъяли 1,4 тыс. таблеток психотропного вещества «прегабалин», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, у задержанной, помимо российского, также есть немецкое гражданство. Уголовное дело возбудили по статье о незаконном приобретении, хранении и ввозе психотропных веществ. Максимальное наказание по ней — 12 лет колонии.

Ранее в аэропорту Пулково 24-летнего француза поймали с марихуаной. В наплечной сумке мужчины среди личных вещей находилось вещество зелено-коричневого цвета, а также три зип-пакета с подобными остатками. Иностранец заявил, что привез вещество для личного использования. Уголовное дело возбудили по статье о контрабанде наркотических средств.

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