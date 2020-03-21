https://static.news.ru/photo/eeed5308-6c60-11ea-8b6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arturo Rosas / Vwpics/Global Look Press

32-летняя россиянка, проживающая в Мадриде вместе со своим возлюбленным из Перу, решила переждать пандемию коронавируса в землянке. Влюблённые ушли жить в горы недалеко от испанской столицы.

Они выкопали землянку и решили оставаться в ней до тех пор, пока в стране не будет отменён карантин. Через некоторое время девушке стало плохо. Оказалось, что решившая уйти в лес пара даже не взяла с собой тёплую одежду и обувь.

Мужчина вызвал спасателей, которые нашли возлюбленных под ветками в лесу. Медики диагностировали у них лёгкую гипотермию. Их здоровью и жизни ничего не угрожает.

NEWS.ru писал, что власти Испании могут продлить режим повышенной готовности из-за карантина до 11 апреля. Соответствующий документ должны одобрить правительство страны, а также конгресс депутатов. Премьер Испании Педро Санчес призвал жителей к «гражданской ответственности и дисциплине».

В настоящий момент коронавирусом в мире заразились 310 882 человека, умерли 13 173, выздоровели 95 129. В Испании число заболевших составляет 28 572, излечились 2125 пациентов, скончались 1720 человек.