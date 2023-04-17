Россиянка с ребенком оказались в ловушке в здании Нубийской митрополии

Фото: Marwan Ali/AP/TASS

Дым в результате авиаудара армии Судана по штабу спецназа

Россиянка с ребенком и еще 13 человек заблокированы в Нубийской митрополии в суданском Хартуме. Они не в состоянии покинуть здание из-за обстрелов. Эту информацию озвучил епископ Александрийской православной церкви митрополит Нубийский и всего Судана Савва, передает греческий телеканал ERT-1.

По словам священнослужителя, в митрополии имеются запасы, благодаря которым можно пережить несколько дней. Однако, подчеркнул Савва, в здании отключены вода и электричество.

Митрополит добавил, что находящимся в митрополии опасно подходить к окнам. Как заметил Савва, на улице слышны выстрелы.

В столице Судана 15 апреля начались боестолкновения между силами быстрого реагирования и регулярной армией. Позже столкновения распространились и на другие регионы республики.

Силы быстрого реагирования Судана заявили, что контролируют Дворец Республики (президентский дворец), международный аэропорт столицы и воздушную базу на севере страны. Они также обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице.

Ранее стало известно, что из-за начавшихся боестолкновений погибли 97 мирных граждан.