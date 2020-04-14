Россиянка с подозрением на коронавирус умерла после операции в Эквадоре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Келли Мюллер из Канады поделилась в соцсетях снимком, на котором её 82-летняя мать, из-за карантина вынужденная оставаться одна дома, выставила в своём окне плакат с надписью «Нужно побольше вина!».

Как уточняет Life, Келли приезжает к своей матери через день, чтобы проверить, всё ли в порядке, и завезти продукты. Но в этот раз она заметила Анетт стоящей у окна с...