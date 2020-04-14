Россиянка с подозрением на коронавирус умерла после операции в Эквадоре

Гражданка России Елена (Алёна) Калистратова умерла в Эквадоре, женщина могла быть заражена коронавирусом. Об этом в социальной сети Facebook сообщил её супруг Олег Некрасов.
Мужчина пояснил, что ранее россиянке провели операцию из-за абсцесса — у неё распухла щека, в организм через сломавшийся зуб попала инфекция.
Алёна скончалась от осложнения от респираторной инфекции после операции в госпитале Амбато, —
написалНекрасов в комментарии к посту.
Предположительно, россиянка заразилась коронавирусом незадолго до хирургического вмешательства, когда находилась в медучреждении.
В городе Гуаякиль в Эквадоре умерших от COVID-19 пришлось хоронить в братской могиле, писал NEWS.ru.
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