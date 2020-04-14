Мир

Россиянка с подозрением на коронавирус умерла после операции в Эквадоре

13:32, 14 апреля 2020 24
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданка России Елена (Алёна) Калистратова умерла в Эквадоре, женщина могла быть заражена коронавирусом. Об этом в социальной сети Facebook сообщил её супруг Олег Некрасов.

Мужчина пояснил, что ранее россиянке провели операцию из-за абсцесса — у неё распухла щека, в организм через сломавшийся зуб попала инфекция.

Алёна скончалась от осложнения от респираторной инфекции после операции в госпитале Амбато, — написал Некрасов в комментарии к посту.

Предположительно, россиянка заразилась коронавирусом незадолго до хирургического вмешательства, когда находилась в медучреждении.

В городе Гуаякиль в Эквадоре умерших от COVID-19 пришлось хоронить в братской могиле, писал NEWS.ru.

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