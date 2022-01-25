Россиянка рассказала о ситуации в заснеженном аэропорту Стамбула

Россиянка Светлана, отдыхавшая с супругом в Турции, рассказала NEWS.ru о ситуации в аэропорту Стамбула, где отменили десятки рейсов из-за снегопадов. Собеседница отметила, что метель закончилась в ночь на 25 января, однако осадков выпало так много, что имеющейся техники не хватает для уборки сугробов. Женщина подчеркнула, что представители авиакомпании «Победа» не смогли предоставить пассажирам подробной информации о происходящем. Спикер добавила, что перевозчик лишь договорился с местным кафе по поводу питания.

В аэропорту обстановка спокойная, людей много, суеты нет. Нам не очень повезло, так как мы летим «Победой», мы брошены на произвол судьбы. Нам ночью дали один бургер и бутылочку воды, и сейчас дают булочку и чай. Ни о каких гостиницах речь не шла. Спасибо аэропорту — они раздают на сутки бесплатный WI-FI, раньше был один час, а потом платно. Сейчас мы не оторваны от мира, у нас есть Интернет. Нас встретила женщина (представитель «Победы». — NEWS.ru), представилась Еленой, информации никакой дать не смогла и убежала. Я с «Победой» не связывалась, — отметила Светлана.

Россиянка добавила, что 24 января, когда планировался вылет, им пришлось просидеть в самолёте девять часов — с 12 до 21. Туристка подчеркнула, что часть пассажиров спали на полу, в том числе и она, а кому хватило — те провели ночь на креслах.

Я лично на полу спала, на кресле — кому хватило. Ничего нам не дали, вообще ничего — ни одеял, ни покрывала, даже никто доброго слова не сказал. У нас вылет на 13 часов [25 января], ориентировочно. Но учитывая, что взлётно-посадочная полоса не расчищена, всё в снегу, а техники у них очень мало, есть подозрения, что мы можем не улететь, — подытожила Светлана.

Накануне тысячи пассажиров оказались заблокированы в аэропорту Стамбула из-за сильнейшего снегопада. Все рейсы отменены, закрыты ведущие в воздушную гавань дороги. На город обрушилась метель, в результате которой выпало 50 см снега, причём, по прогнозам синоптиков, снегопад может продлиться ещё несколько дней, его интенсивность должна снизиться к пятнице. Пассажиры аэропорта, застрявшие на взлётно-посадочных полосах в самолётах, были эвакуированы. Их доставили в терминалы аэропорта.

Сильные порывы ветра накануне сорвали крышу постройки грузового терминала аэропорта. В результате происшествия пострадавших нет. Коммунальные службы города работают бесперебойно. Жителям регионов рекомендуют по возможности оставаться дома и не выходить на улицы.

На ряде автодорог республиканского значения образовались серьёзные пробки и заторы по причине не только большого количества снега, но и аварий. Траса между Анкарой и Стамбулом, а также подъездные дороги к стамбульскому аэропорту были перекрыты на несколько часов. Наиболее ощутимыми последствия снегопада оказались в северо-западных провинциях, регионе Мраморного моря. Осадки отмечены в ряде центральных провинций страны. Снег обещают в Анталье, Мармарисе и Бодруме.

Ранее председатель жилищного комитета Санкт-Петербурга Олег Зотов заявил, что для качественной уборки снега в Петербурге не хватает 10 тысяч дворников. А убираться во дворах мешают припаркованные автомобили.