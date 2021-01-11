Россиянка рассказала, как не оказаться «Наташей» в Турции

https://static.news.ru/photo/167c4ea8-542b-11eb-a757-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mustafa Kaya/Global Look Press

Чтобы не прослыть на турецком курорте «Наташами», готовыми на всё, российским женщинам следует проявлять больше скромности — как в одежде, так и в поведении. Такое мнение высказала россиянка Александра Коновалова, переехавшая в Турцию на «зимовку».

Путешественница напомнила, что Турция — мусульманская страна. Местные женщины одеваются сдержанно даже на пляж. При этом они «не показывают голый живот, попу в стрингах и плохо прикрытую грудь». По её словам, в общественных местах на девушек в откровенных нарядах смотрят презрительно.

Блогер порекомендовала соотечественницам не загорать топлес возле бассейна и не носить мини-юбки или топы с глубоким декольте за пределами туристической зоны. Кроме этого, она посоветовала отказаться от похода в рестораны и кафе в парео, мокрых футболках и пляжной одежде.

В отелях Турции часто отдыхают местные, иранцы и другие мусульмане. Они тоже хотят расслабиться. Но им приходится смотреть на попы, торчащие из шорт, голые животы и открытое тело под накидкой в сеточку, — напомнила россиянка про уважение к традициям принимающей страны в своём блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Она подчеркнула, что во всём важна мера. При этом, отметила путешественница, нет ничего криминального в платье на бретельках длиной выше колена.

Чтобы избежать неприятных казусов, соблюдать элементарные правила приличия следует и мужчинам. Например, по словам девушки, в рестораны не стоит приходить в тапочках из номера, с оголённым торсом или с полотенцем на шее.

Ранее NEWS.ru писал, что в Турции определили сроки летнего курортного сезона 2021 года. Официально старт ему предполагается дать раньше обычного — в апреле.