Россиянка рассказала, чем ее удивили пенсионерки в Италии Россиянка назвала самоуверенность отличительной чертой итальянских пенсионерок

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Туристка из России обратила внимание, что пожилые женщины в Италии больше уверены в себе, чем российские пенсионерки. Она предположила в своем блоге на платформе «Дзен», что это связано с воспитанием. По ее словам, итальянкам с детства внушают, что они королевы.

Итальянки не стесняются своего возраста и продолжают красиво одеваться, носить украшения, делать прически, встречаться с подружками за чашечкой кофе или бокалом вина, ходить по магазинам, — рассказала путешественница.

Блогерша отметила, что в Италии женщин в преклонном возрасте называют «синьорами». По ее мнению, это звучит лучше, чем «бабушка».

Итальянских пенсионерок также отличает от российских гордая осанка и очень уверенный взгляд, утверждает гражданка РФ. По ее словам, это сразу бросается в глаза.

Туристка также заметила, что у итальянок очень хорошие волосы. Даже в пожилом возрасте у многих женщин на улицах густая и объемная шевелюра, удивилась она.

Россиянку немного удивило, что в холодное время года итальянки часто носят теплые куртки с туфлями. Она призналась, что не видела такого больше нигде. При этом они и в старости красят волосы, а также используют макияж, но в меру, избегая голубых теней под глазами и яркой помады.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь предупредила планирующих отдых в Таиланде, что туристы могут столкнуться там с антисанитарией на пляжах. По ее словам, некоторых также может разочаровать местная кухня, богатая экзотическими и очень острыми блюдами.