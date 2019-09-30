https://static.news.ru/photo/d003a710-e34b-11e9-9c8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Poole/Global Look Press

Отдыхавшая в Турции по системе «всё включено» туристка из России хотела привезти с собой на родину еду и воду, взятые в отеле. Её планам помешали работники гостиницы, расположенной в районе Манавгат.

Когда отдых женщины подошёл к концу, её личные вещи были досмотрены. В чемодане были найдены продукты с завтрака, фрукты, бутылки с водой. Их изъяли, после чего туристке разрешили выехать из отеля, сообщает T24 .

'Her şey dâhil' otelden ayrılan turistin çantasında meyve, sebze ve içecekler bulundu https://t.co/NOEo9A6gXf pic.twitter.com/X5UvOXLB2T — T24 (@t24comtr) September 29, 2019

Представители гостиницы пояснили, что при заселении все отдыхающие подписывают бумаги с правилами проживания, которыми запрещается выносить еду из ресторанов отеля.

Ранее другая россиянка, отдыхавшая в Турции, попыталась забрать из отеля полотенца, тапочки, туалетную бумагу, чай и кофе. Сотрудникам гостиницы пришлось вызвать полицию, писал News.ru.