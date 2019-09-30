https://static.news.ru/photo/d003a710-e34b-11e9-9c8a-fa163e074e61_660.jpgФото: Martin Poole/Global Look Press
Отдыхавшая в Турции по системе «всё включено» туристка из России хотела привезти с собой на родину еду и воду, взятые в отеле. Её планам помешали работники гостиницы, расположенной в районе Манавгат.
Когда отдых женщины подошёл к концу, её личные вещи были досмотрены. В чемодане были найдены продукты с завтрака, фрукты, бутылки с водой. Их изъяли, после чего туристке разрешили выехать из отеля, сообщает T24.