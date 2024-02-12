«Как в таких условиях они живут?»: россиянка об отдыхе в Новой Зеландии Туристка из России пожаловалась на ветер и землетрясения в Новой Зеландии

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Новая Зеландия

Туристка из России побывала в Новой Зеландии и пожаловалась на резкую смену погоды, постоянный и холодный ветер, землетрясения, а также палящее солнце. Путешественница в своем блоге на «Дзене» также заявила, что интернет в стране очень дорогой, хотя его качество оставляет желать лучшего.

Не понимаю, как в таких условиях живут люди? Зачем сюда переезжает столько россиян? — написала она, рассуждая о стране.

По ее словам, в Новой Зеландии практически все время дует сильный ветер, что очень раздражает. При этом порывы воздуха порой настолько сильные, что надо осторожно открывать дверь машины, чтобы не ударить соседнюю.

Но на этом претензии к погоде не закончились: в стране часто ощущаются землетрясения, происходит быстрая смена погоды, а из-за яркого солнечного света самым продаваемым товаром является солнцезащитный крем. При этом она призналась, что кроме крема не нашла никаких средств для ухода за лицом. Возмутило туристку и низкое качество интернета, хотя услуги стоят недешево.

Самый выгодный пакет с интернетом и звонками обойдется в не менее трех тысяч рублей за месяц, — написала она.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян, заявил, что для российских туристов в 2024 году наиболее выгодными направлениями для путешествий станут страны Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии. Специалист также подчеркнул, что отдых в Турции останется дорогим, а в некоторых районах страны подорожает еще больше.