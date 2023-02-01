Россиянка отгрызла британке часть пальца и выплюнула ее в песок Thaiger: в Таиланде россиянка отгрызла британке часть пальца в ходе ссоры

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На острове Пхаган в Таиланде россиянка в ходе ссоры отгрызла часть пальца женщине из Великобритании, сообщает Thaiger со ссылкой на саму пострадавшую. Позднее она нашла откусанную часть пальца в песке. Россиянка смогла избежать наказания и вместе с супругом улетела в Малайзию.

Инцидент произошел 28 января в пляжном клубе Koh Raham на острове Пхаган. Супружеская пара из России отдыхала в креслах-мешках в барной зоне. Там же две подруги из Великобритании и Германии выгуливали собаку. Они решили сесть в кресла неподалеку, и это возмутило россиянку. Местный официант попытался примирить женщин, однако россиянка напала на британку и ее четвероногого питомца. В ответ та ударила ее по голове. Россиянка на некоторое время пропала, однако потом вернулась еще более разъяренной.

Она схватила Анджелину за руку и укусила ее. Потом выплюнула укушенную фалангу и улыбнулась. Кровь просто брызнула. Это было похоже на кадр из фильма ужасов, — рассказала подруга пострадавшей из Германии.

По ее словам, британка находилась в шоковом состоянии, однако немного успокоилась, когда нашла кончик пальца в песке. Позднее ее отправили в Великобританию на операцию по трансплантации.

Сотрудники полиции обнаружили нападавшую и отправили ее домой за паспортом для составления протокола. Позднее они с супругом бежали в Малайзию.

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