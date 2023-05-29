Россиянка могла погибнуть при крушении лодки в Италии ANSA: россиянка погибла при крушении прогулочной лодки на озере Маджоре в Италии

Фото: Uwe Kraft/imagebroker.com/Global Look Press

Россиянка могла погибнуть в результате крушения прогулочной лодки на озере Маджоре в Италии, сообщило агентство ANSA. По его данным, всего на судне находились около 20 иностранцев, которые собирались на день рождения. Трагедия произошла из-за непогоды, лодка попала в сильный шторм, перевернулась и затонула, жертвами стали двое мужчин и две женщины.

По информации ANSA, при крушении лодки погибла 50-летняя россиянка Анна Б., остальные три жертвы — пара из Италии и израильский турист.

В генконсульстве РФ в Милане сообщили ТАСС, что информация о гибели россиянки проверяется и пока не подтверждена. Диппредставительство направило запрос в компетентные органы Италии.

Инцидент произошел из-за начавшейся грозы с сильным ветром. По предварительной информации, лодку арендовала группа иностранных туристов, на борту находились 24 человека, включая пассажиров и членов экипажа, в результате все оказались в воде, около 20 из них были спасены на лодках или доплыли до берега.

Ранее в Дагестане туристка из Екатеринбурга упала с обрыва на смотровой площадке, снимая селфи. Женщина получила множественные переломы, в том числе перелом основания черепа. Россиянку без сознания доставили в больницу на вертолете.