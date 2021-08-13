Россиянка лишилась почти миллиона рублей ради карьеры в порно

24-летняя девушка отдала 995 тысяч рублей мошеннику, который пообещал сделать из неё порноактрису. Инцидент произошёл с жительницей Междуреченска, сообщает управление МВД по Кемеровской области.

Злоумышленник опубликовал в социальных сетях объявление. В нём он обещал девушкам помочь с карьерой в порно. Предложением заинтересовалась жительница Междуреченска. С мая 2019 года она переводила мошеннику различные суммы денег — всего 127 раз. Причём ради будущей карьеры порноактрисы девушка даже набрала кредиты в микрофинансовых организациях, а также заняла деньги у знакомого, якобы на лечение матери.

В полицию неудавшаяся порномодель обратилась в октябре 2019 года. Вскоре мужчину задержали. Им оказался 33-летний житель Ижевска. В августе 2021 года его приговорили к пяти годам колонии по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мошенник должен выплатить пострадавшей 10 тысяч рублей.

В апреле американская рэп-исполнительница Bhad Bhabie за шесть часов сумела заработать $1 млн на своих эротических фотографиях. Для этого девушка зарегистрировалась на порносайте OnlyFans. Bhad Bhabie получила $260 тысяч на платных сообщениях, больше $750 тысяч на платной подписке, без которой нельзя смотреть контент сайта, кроме того, ей дали $5,5 тысячи чаевых. Американка осталась довольна произошедшим и поделилась своим успехом с подписчиками Instagram.