Россиянка Кикина вернулась с МКС на американском корабле Корабль США Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной вернулся на Землю с МКС

Фото: NASA Kennedy/flickr.com

Американский космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек вернулся с международной космической станции (МКС) на Землю. В числе вернувшихся — российская космонавтка Анна Кикина. Об этом сообщили в НАСА.

Капсула корабля приводнилась в Атлантическом океане близ побережья Флориды в 21:02 по времени восточного побережья США (05:02 мск 12 марта). Вместе с Кикиной на землю вернулись американские астронавты Никол Манн и Джош Кассада, а также японец Коити Ваката. Все они находились на МКС с октября 2022 года.

Экипаж миссии Crew-5 пробыл на орбите более пяти месяцев. Изначально возвращение на Землю было запланировано на 9 марта, но полет дважды переносился по погодным условиям.

В настоящее время на станции остаются россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Фрэнк Рубио, прилетевшие на орбиту на российском «Союз МС-22», и экипаж американского Crew-6 — представители США Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также россиянин Андрей Федяев и астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

Ранее Кикина рассказала об изменениях во внешности во время полета. Космонавт объяснила, что это происходит из-за процессов в сердечно-сосудистой системе и перестройки организма. Она уточнила, что лицо меняется из-за перемещения жидкости в организме и ее концентрации в голове.