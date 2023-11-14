Россиянка Цуркова призналась в работе на ЦРУ и МОССАД. А что на самом деле? Россиянка Цуркова появилась в телеэфире и призналась в работе на ЦРУ и МОССАД

Фото: AP/TASS

Елизавета Цуркова

Багдадский телеканал Al Rabiaa обнародовал видеозапись с похищенной четыре месяца назад российско-израильской гражданкой Елизаветой Цурковой. На записи пленница признается, что выполняла задания израильских и американских спецслужб. Считается, что Цуркову захватили боевики, связанные с Тегераном. Ранее появлялись неофициальные сообщения о переговорах при посредничестве Москвы об обмене Цурковой на задержанного МОССАД иранца. В чем именно призналась Цуркова, что о записи думает ее семья? Об этом — в материале NEWS.ru.

Что сказала захваченная в плен Цуркова на видео

Во вторник, 14 ноября, иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видеозапись, на которой впервые с момента похищения была показана гражданка России политолог Елизавета Цуркова (Элизабет Цурков). На кадрах заложница признается, что работала на израильские и американские спецслужбы и что ее отправили в Сирию для налаживания связей между еврейским государством и антиправительственными силами.

«Я туда приехала в 2019 году во время службы в МОССАД и ЦРУ. После этого я начала работать в Ираке над нормализацией с иракской либеральной оппозицией», — рассказывает пленница на иврите.

Цуркова утверждает: последние несколько лет ее основной задачей было «разжигать вражду с перспективой конфликта между шиитами в Ираке». В видео она также критикует действия армии Израиля в секторе Газа и призывает родственников заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, убедить Тель-Авив остановить войну.

Цуркова утверждает, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не принимает решения самостоятельно и на самом деле им управляют жена Сара и сын Яир.

«Правительство Израиля ничего не делает ради моего освобождения, хотя я сейчас нахожусь в очень непростых условиях. Обращаюсь к своей семье и друзьям, с тем чтобы они постарались добиться моего освобождения в ближайшее время и я могла к ним вернуться», — говорит похищенная.

Фото: AP/TASS Эмма и Елизавета Цурковы

Как семья Цурковой оценила видеозапись

Сестра похищенной Эмма прокомментировала видео с россиянкой израильской газете Yedioth Ahronoth, выразив уверенность в том, что боевики просто заставили женщину произнести заученный текст.

«Мы рады видеть нашу Лизу живой. Мы не будем комментировать содержание ее заявлений, поскольку ясно, что ее заставили их произнести», — отметила она.

Эмма Цуркова предположила, что съемка видео проходила сравнительно недавно, и выразила надежду, что публикация станет важным шагом на пути к освобождению сестры.

«По крайней мере, похоже, что у нее все в порядке со здоровьем, несмотря на все обстоятельства», — резюмировала она.

Применялись ли к Цурковой пытки

Иракский политолог, основатель информационного портала «Голос арабов» Ибрагим Муса рассказал, что группа «Катаиб Хезболла», которая, как считается, и похитила Цуркову, имеет широкий инструментарий для того, чтобы разговорить любого арестанта. По его словам, это одна из основных боевых организаций, входящих в состав коалиции проиранских, шиитских движений «Хашд аш-Шааби». Она долгое время воевала с террористами в Ираке и одновременно боролась с влиянием США в регионе.

«Цуркова — довольно известный представитель экспертно-аналитического сообщества Израиля, тесно аффилированная с госструктурами. Полагаю, применять к ней методы физического воздействия, чтобы она призналась, не было необходимости», — сказал NEWS.ru Муса.

Фото: Социальные сети Елизавета Цуркова

Он предположил, что «Катаиб Хезболла» не станет подвергать казни россиянку. Скорее всего, ее используют в переговорах по обмену заключенными с Тель-Авивом. По его словам, россиянка сейчас особенно ценна для Тегерана и его союзников, особенно на фоне ожесточенных боев в секторе Газа.

«Убивать ее никто и не собирается, она ценный предмет торга. Скорее всего, она часть иранского плана для обмена с Израилем по наиболее интересным Тегерану палестинским заключенным в израильских тюрьмах», — сказал он.

Иракский политолог напомнил: «Катаиб Хезболла», как правило, казнит только шпионов и осведомителей, непосредственно иракского происхождения, а не иностранцев.

Кто и зачем похитил Цуркову

Напомним, о похищении политолога стало известно 5 июля. Об этом заявила канцелярия премьер-министра Нетаньяху, уточнив, что она въехала в Ирак по российскому паспорту в научных целях. По версии канцелярии, гражданка Израиля и России была захвачена группировкой «Катаиб Хезболла». Организация известна тем, что добивалась вывода американских войск из Ирака, создания в Багдаде проиранского правительства.

«Катаиб Хезболла», как и многие другие шиитские ополчения Ирака, формально не входит в состав вооруженных сил республики, однако иногда власти в Багдаде привлекают их для борьбы с террористами и поддержания порядка. Зачастую военизированная организация действует автономно, защищая собственные интересы, как в случае с похищением Цурковой, что вызывает разногласия с властями, однако повлиять на это движение правительство не в силах.

По мнению региональных СМИ, похищение было спонтанным. Издание Al-Monitor сообщало, что политолог сама вышла на одного из лидеров «Катаиб Хезболлы» с просьбой об интервью для своего исследования. Предположительно, во время одной из этих встреч боевики узнали, что у исследовательницы есть израильское гражданство, и тогда решились на похищение.

По другой версии, захват заложницы инициировал Тегеран, чтобы затем при посредничестве Москвы обменять ее на задержанного Израилем иранца Юсефа Шахбази. Впрочем, Иран официально опроверг эти сообщения.

Иракский политолог Муса подозревает, что Цуркова, помимо научно-исследовательской работы на Ближнем Востоке, закулисно консультировала израильские спецслужбы, снабжая их информацией военного характера о проиранских формированиях.

«Цуркова давно занимается Сирией, практически с самого начала конфликта в стране. Она консультировала МОССАД. Особенно ее интересовала трасса из Ирака через сирийский Аль-Букамаль, по которой снабжались иранские прокси», — поясняет он. Муса пояснил, что знает об этом от специалиста по политике Ирана Малика Аюба Сумбала.

Муса допустил, что исследовательница также планировала ряд встреч с лидерами курдских Сирийских демократических сил.

«Она писала об этом сама — в том числе во время учебы в Принстоне. Естественно, такая деятельность отвечала бы и американским интересам, так как неподалеку от линии соприкосновения проиранских группировок с курдами располагается военная база США, в сирийской провинции Дейр-эз-Зор», — считает он. Если эта версия соответствует действительности, то она логична, полагает политолог, ведь Израилю выгодно, чтобы курды обострили ситуацию и нарушили коммуникации Ирана и союзных ему движений в Сирии.

Фото: EPA/TASS

Что известно о советском прошлом Цурковых

Напомним, Елизавета Цуркова родилась в 1986 году в Ленинграде, ее родители были советскими диссидентами. Когда Елизавете было четыре года, они эмигрировали в еврейское государство. В 2011 году она получила степень бакалавра в области международных исследований и начала изучать арабский язык.

В научной деятельности Цуркова специализируется на Сирии, Ираке и региональных террористических организациях. В том числе она проводила сравнительный анализ движения последователей шиитского имама Муктады ас-Садра и ливанских формирований.

Цуркова числится аспиранткой Принстонского университета (США) и внештатным научным сотрудником Института стратегии и политики New Lines. Также она работала волонтером в нескольких правозащитных организациях на Ближнем Востоке, которые защищали права беженцев, мигрантов, жертв пыток и различных меньшинств.

Перед похищением Цуркова десять раз посещала Ирак, собирая данные для своего исследования. Эта поездка должна была стать последней для ее научной работы.

Как проходят поиски похищенной россиянки

В июле, сразу после похищения, посол России в Багдаде Эльбрус Кутрашев сообщил, что в посольство не поступало жалоб о похищении Цурковой.

«Согласно правилам работы дипломатических представительств, при возникновении проблемы с гражданином России должно быть обращение в дипломатическое консульское представительство», — сказал дипломат.

14 октября советник премьер-министра Ирака Хишам ар-Рикаби заявил, что службы безопасности страны прилагают все усилия для обнаружения Цурковой.

«Что касается российской гражданки, службы безопасности все еще отслеживают дело о ее похищении в Багдаде и прилагают усилия, чтобы найти любую ниточку, которая привела бы к обнаружению похищенной женщины», — говорил советник.

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