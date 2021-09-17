Россиянина задержали за стрельбу в центре Парижа

Фото: Eibner-Pressefoto via www.imago-/Global Look Press
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Гражданин России 1988 года рождения был задержан в Париже за стрельбу из пневматического ружья на Елисейских Полях. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Мужчина, гражданин России 1988 года рождения, был задержан и взят под стражу. Пострадали четыре человека, — заявил инсайдер.
Мужчину арестовали в воскресенье, 19 сентября. Сейчас российское посольство во Франции проверяет информацию о задержании россиянина, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Александр Макогонов.
Узнали об этой информации из СМИ. Проводим её проверку, — заявил дипломат.
Ранее активный участник «Крымской весны» россиянин Александр Франчетти был задержан в аэропорту Праги по наводке украинских спецслужб.