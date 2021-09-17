Россиянина задержали за стрельбу в центре Парижа

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На испанском острове Пальма в Атлантическом океане, который входит в Канарский архипелаг, началось извержение вулкана, сообщает Вулканологический институт Канар (INVOLCAN). Уровень угрозы повышен с «жёлтого» до «оранжевого». Региональные дороги перекрыты.

Извержение только что началось на Пальме, — сообщают в институте. В течение недели в этом районе фиксировалась возросшая сейсмическая активность. В Минобороны Испании заявили, что военнослужащие развернули эвакуацию маломобильных групп...