Россиянина задержали в аэропорту Еревана из-за антивоенных надписей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянин Никита Каменский задержан в ереванском аэропорту Звартноц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Армении. Его разыскивают правоохранительные органы РФ по делу о вандализме — он оставил антивоенные надписи в районе станции метро «Тимирязевская».

28 февраля в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных оперуполномоченными линейного отдела аэропорта Звартноц, после прибытия рейса Стамбул — Ереван, задержан гражданин России Никита К. С 20 декабря 2022 года он находится в розыске правоохранительными органами города Москвы по обвинению в вандализме, — говорится в сообщении.

Каменский дал подписку о невыезде из страны.

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