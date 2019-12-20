https://static.news.ru/photo/ee726b92-23a0-11ea-ad8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пограничники Харьковского отряда во время проверки документов пассажиров поезда «Кривой Рог — Москва» задержали гражданина России с фальшивым паспортом Украины. Наличие подделки 31-летний мужчина объяснил желанием беспрепятственно пересечь украинско-российскую границу.

По его словам, фальшивку он приобрёл через сайт объявлений, отдав за неё $500. Об этом сообщает Государственная погранслужба Украины.

Отмечается, что россиянина оштрафовали и на три года запретили ему въезд на Украину. Также, возможно, он станет фигурантом уголовного дела о подделке документов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что членам съёмочной группы телеканала «Звезда» Министерства обороны России запретили въезд на Украину сроком на три года за осуществление профессиональной деятельности для телеканала, который находится в санкционном списке. Об этом заявила глава украинской службы безопасности Елена Гитлянская.