Россиянина Игоря Данченко суд в США выпустил под залог

Россиянин Игорь Данченко освобожден из-под стражи в США и покинул здание суда. Федеральный суд по восточному округу штата Виргиния назначил россиянину залог в $100 тысяч, сообщает РИА Новости.
Данченко
Данченко предъявлены пять пунктов обвинения. По каждому из них ему грозит максимальное наказание в пять лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что российский аналитик Игорь Данченко арестован в США в рамках расследования предполагаемых связей Дональда Трампа с Россией. Якобы в 2016 году собирал соответствующую информацию. Расследование проводит спецпрокурор Джон Дарем.