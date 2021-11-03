Россиянина Игоря Данченко суд в США выпустил под залог

Россиянин Игорь Данченко освобожден из-под стражи в США и покинул здание суда. Федеральный суд по восточному округу штата Виргиния назначил россиянину залог в $100 тысяч, сообщает РИА Новости.

Данченко обвиняют в даче ложных показаний ФБР относительно якобы имевших место связей бывшего президента США Дональда Трампа с Россией. Выйдя из суда, он не стал отвечать на вопросы журналистов, которые хотели узнать, собирается ли он признавать себя виновным и заключать сделку со следствием. Сел в джип и уехал.

Данченко предъявлены пять пунктов обвинения. По каждому из них ему грозит максимальное наказание в пять лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что российский аналитик Игорь Данченко арестован в США в рамках расследования предполагаемых связей Дональда Трампа с Россией. Якобы в 2016 году собирал соответствующую информацию. Расследование проводит спецпрокурор Джон Дарем.