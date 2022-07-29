Россиянин Станислав Кадников сбил кошку в турецкой Аланье и теперь его хотят депортировать из страны, пишет Telegram-канал Mash. Мужчина говорит, что просто не заметил питомца, но местные жители не верят его словам, они почти каждый день проводят акции протеста около дома россиянина и называют его убийцей.
Мужчина перебрался в район Махмутлар несколько лет назад, когда медики посоветовали его дочери сменить климат на более теплый и морской. 24 июня он ехал домой и случайно задавил уличную кошку. Гибель животного попала на камеры видеонаблюдения, и ее разместили в интернете, после чего жизнь россиянина перевернулась.
Я ее не видел, и случилось то, что случилось: я ее переехал. <...> Обвинили так, что я маньяк, злодей, меня надо убить, — рассказал Кадников.
Теперь он намерен обращаться в суд.
Ранее неизвестный живодер выстрелил в домашнего кота из арбалета в Заиграевском районе Бурятии в селе Татарский Ключ. Раненого питомца в тяжелом состоянии отвезли в больницу, где его спасли ветеринары. Владелицы кота сообщили, что догадываются, кто мог навредить их домашнему любимцу.