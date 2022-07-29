Россиянина хотят депортировать из Турции за сбитую кошку Жители Турции требуют депортировать россиянина, который случайно сбил кошку на дороге

Фото: Tunahan Turhan/Global Look Press

Россиянин Станислав Кадников сбил кошку в турецкой Аланье и теперь его хотят депортировать из страны, пишет Telegram-канал Mash. Мужчина говорит, что просто не заметил питомца, но местные жители не верят его словам, они почти каждый день проводят акции протеста около дома россиянина и называют его убийцей.

Мужчина перебрался в район Махмутлар несколько лет назад, когда медики посоветовали его дочери сменить климат на более теплый и морской. 24 июня он ехал домой и случайно задавил уличную кошку. Гибель животного попала на камеры видеонаблюдения, и ее разместили в интернете, после чего жизнь россиянина перевернулась.

Я ее не видел, и случилось то, что случилось: я ее переехал. <...> Обвинили так, что я маньяк, злодей, меня надо убить, — рассказал Кадников.

Теперь он намерен обращаться в суд.

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