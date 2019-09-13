В турецком курортном городе Фетхие при прыжке с горы Баба и полёте на параплане погиб инструктор. В тандеме с ним летел россиянин Михаил Малышев, который приземлился с запасным парашютом.
Основной купол по неизвестной причине не раскрылся, после чего инструктор открыл запасной. Верёвки, держащие мужчину, оборвались, и он рухнул в море с высоты около 500 метров, сообщает
Туристу из России, который остался один в небе, удалось благополучно приводниться. Для Малышева это был первый полёт с парапланом.
Denize düşen paraşütçü hayatını kaybetti— B gazete (@BGazete)
https://t.co/gfmvLzX7F9 @BGazetearacılığıyla September 11, 2019
Россиянина и тело погибшего инструктора на лодке доставили на берег. Причины трагедии выясняются.
Ранее News.ru писал, что при прыжке с той же горы без инструктора погиб гражданин РФ Андрей Куринин. Во время полёта возникла нештатная ситуация, он упал в море и разбился.