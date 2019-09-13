https://static.news.ru/photo/d8d41e38-d5ef-11e9-8575-fa163e074e61_660.jpg Фото: Angelika Warmuth/Global Look Press

В турецком курортном городе Фетхие при прыжке с горы Баба и полёте на параплане погиб инструктор. В тандеме с ним летел россиянин Михаил Малышев, который приземлился с запасным парашютом.

Основной купол по неизвестной причине не раскрылся, после чего инструктор открыл запасной. Верёвки, держащие мужчину, оборвались, и он рухнул в море с высоты около 500 метров, сообщает Hurriyet .

Туристу из России, который остался один в небе, удалось благополучно приводниться. Для Малышева это был первый полёт с парапланом.

Denize düşen paraşütçü hayatını kaybetti https://t.co/gfmvLzX7F9 @BGazete aracılığıyla — B gazete (@BGazete) September 11, 2019

Россиянина и тело погибшего инструктора на лодке доставили на берег. Причины трагедии выясняются.

Ранее News.ru писал, что при прыжке с той же горы без инструктора погиб гражданин РФ Андрей Куринин. Во время полёта возникла нештатная ситуация, он упал в море и разбился.