Россиянин «выловил» тонувшего швейцарца-серфингиста на Маврикии

Россиянин спас швейцарца-серфингиста, который чуть не утонул на Маврикии, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, Дмитрий Евсеев, проживающий на острове уже 10 лет, вытащил европейца из воды на импровизированной удочке.

Евсеев вместе с друзьями отправился заниматься виндсерфингом в океан. Из-за неблагоприятной погоды сначала россиянину пришлось спасать своего товарища. Позже мужчины заметили на воде пустую доску, а еще чуть дальше — туриста, звавшего на помощь, его уносило волнами. В итоге гражданин России вытащил из воды швейцарского туриста с окровавленным из-за разбитой брови лицом, спасенный поблагодарил россиян за услугу.

Ранее появилось видео из Дагестана, на котором очевидцы пытаются спасти детей из попавшего в аварию автомобиля. Тренер ММА с тремя воспитанниками на «Приоре» вылетел в канал. Один ребенок и педагог смогли выбраться самостоятельно. Еще двое оказались заблокированы в тонущей машине. Очевидцам удалось достать детей из машины, однако они были без сознания. После этого подростков забрала скорая помощь. На опубликованных кадрах видно, как люди прыгают в воду, несмотря на холодную погоду.