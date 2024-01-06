Россиянин упал с высоты и погиб в Таиланде

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Россиянин погиб в Таиланде, сообщила местная газета Khaosod в своем аккаунте в социальной сети Twitter (Х). По ее данным, гражданин РФ упал с высоты в курортном городе Паттайя.

Отмечается, что инцидент произошел 6 января в кондоминиуме Laguna Beach, где проживал погибший. Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели российского гражданина. Другие подробности не приводятся.

Ранее в тайском городе Паттайя россиянин погиб из-за того, что в море на него наехал катер. Вместе с ним была его девушка — гражданка Таиланда, она также скончалась, ее тоже нашли со следами порезов от пропеллера. Судно оказалось в запретной зоне для скоростных катеров. Правоохранители задержали водителя катера, ему предъявили обвинения в нарушении правил управления транспортным судном.

До этого россиянка погибла при падении из окна седьмого этажа многоквартирного дома в тайской Паттайе. Как рассказал молодой человек погибшей девушки, она выпала из окна случайно. Известно, что в момент падения девушка находилась по пояс обнаженной. Сотрудники полиции пришли в помещение, из которого выпала девушка, и обнаружили, что ее молодой человек был сильно пьян. Следов борьбы обнаружено не было.