Россиянин поднялся в гору на Шри-Ланке и умер Newswire: российский турист умер на Шри-Ланке после восхождения на гору Пунчи Сирипада

Фото: Harry Laub/imageBROKER.com/Global Look press

Российский турист скончался на Шри-Ланке после восхождения на гору Малый Пик Адама, также известную как Пунчи Сирипада, пишет Newswire. Самочувствие мужчины ухудшилось во время путешествия на тук-туке, он был доставлен в больницу, но врачам не удалось его спасти. 37-летний россиянин посещал достопримечательность вместе с женой и ребенком, а также еще одной парой из России.

Сообщается, что мужчина почувствовал себя плохо во время поездки на трехколесном транспортном средстве. Он скончался по прибытии в больницу, — сообщили в полиции.

Тело россиянина доставили в Бадуллинскую районную больницу. Туристическая полиция Эллы занимается расследованием произошедшего.

Ранее на Кубе в результате ДТП с туристическим автобусом пострадали пятеро россиян. В посольстве РФ сообщили, что авария произошла в окрестностях города Тринидад. Российские граждане получили травмы разной степени тяжести, двум из них потребовалась операция. Генконсул Нина Мгеладзе рассказала, что в экскурсионном автобусе, который направлялся в Варадеро, вместе с россиянами также находились французские туристы. Автобус попал в кювет и перевернулся после того, как водитель был вынужден совершить маневр из-за выехавшего навстречу большегруза.