Россиянин умер на курорте в Турции Sabah: 62-летний турист из России почувствовал себя плохо в Турции и умер

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Российский турист, отдыхавший на курорте в турецкой Аланье, внезапно почувствовал себя плохо и умер, пишет местное издание Sabah. Отмечается, что 62-летний Валдас Лабанаускас отдыхал с семьей в районе Тюрклер.

Его жена сразу же вызвала медиков, которые госпитализировали россиянина, но мужчина скончался в больнице. Сейчас тело Лабанаускаса доставили в морг Института судебной медицины Антальи для выяснения причин смерти. Правоохранители начали расследование инцидента.

Ранее полицейские нашли тело 42-летнего гражданина России на курортном острове Пхукет. У него зафиксировали множественные ножевые ранения, в том числе в области шеи. Его нашли в арендованном доме. Уточняется, что в этом здании находилась ферма для выращивания каннабиса и туда часто наведывались иностранцы.

Как установила экспертиза, жертва боролась с нападавшим. Известно, что россиянин прибыл в Таиланд 28 января по 90-дневному безвизовому штампу. Полицейские установили круг подозреваемых, которые могут быть причастны к убийству.

До этого пятилетняя россиянка погибла в результате крушения скоростного катера неподалеку от острова в провинции Пхукет. Генеральный консул России в Таиланде Владимир Соснов пояснил, что после наезда судна на скалы были госпитализированы еще шесть находившихся на борту граждан РФ, а также капитан судна.