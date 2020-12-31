Россиянин сравнил с адом отдых на Занзибаре

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Житель Москвы, решивший провести зиму в тёплых краях, поехал на Занзибар и разочаровался в своём выборе. Общее впечатление от проведённого там месяца он назвал ужасным.

Путешественник пояснил, что отправился на Занзибар, потому что это был единственный доступный для россиян тёплый курорт. Однако впредь он зарёкся возвращаться туда.

Это реально Африка, которая почему-то напоминает Индию, показанную в фильме «Миллионер из трущоб», — цитирует его Lenta.ru.

Путешественник отметил, что на острове всюду царит нищета, люди живут в ужасной антисанитарии, на европейцев они смотрят «только как на мешок с деньгами».

Я прожил на Занзибаре почти месяц и могу сказать тем, кто собирается ехать на Занзибар: добро пожаловать в ад! — сказал россиянин.

В числе немногих плюсов от пребывания на Занзибаре он назвал фрукты, воду в океане и песок на пляже.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне, которые отправились отдыхать на Бали через столицу Индонезии, застряли в Джакарте. Причиной стал внезапно введённый из-за пандемии коронавируса карантин. Блогер Надин Серовски рассказала, что её с семьёй поместили в отель, который «малопригоден для жизни и полностью окружён военными».