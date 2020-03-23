https://static.news.ru/photo/8de8db7e-6d21-11ea-a4e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alejandro Ernesto/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководитель департамента эпидемиологии министерства здравоохранения Кубы Франсиско Дуран Гарсия рассказал о выявлении в стране заражения коронавирусом у гражданина России. По его словам, пациент доставлен в медицинское учреждение в критическом состоянии.

Россиянин прилетел в страну 20 марта из Парижа, передаёт ТАСС. Врачи подтвердили его диагноз 21 марта. В настоящий момент его состояние стабильно.

Ранее, как писал NEWS.ru, на Кубе скончался 61-летний турист из Италии, это первый случай смерти в стране от заболевания.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.