Россиянин погиб в Конго при крушении вертолета Представитель МИД РФ Мария Захарова: российский гражданин погиб в Конго при крушении вертолета миссии ООН

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Гражданин России, старший группы военных наблюдателей Алексей Мизюра погиб в Демократической Республике Конго (ДРК) в результате крушения вертолета, принадлежавшего миссии ООН, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Также, по ее словам, которые приводит РИА Новости, в результате серии атак погибли трое миротворцев из Индии и Марокко, еще несколько получили ранения. Она добавила, что российское дипведомство призвало руководство миссии ООН по стабилизации в ДРК принять дополнительные меры для обеспечения безопасности миротворческих сил.

Мы рассчитываем, что властями ДРК будет проведено обстоятельное расследование в отношении этого инцидента, а также произошедшего ранее крушения вертолета миссии ООН по стабилизации в ДРК, в числе экипажа которого погиб и российский гражданин <...> Алексей Мизюра, — сказала Захарова.

Накануне в Грузии разбился вертолет Ми-8 Министерства внутренних дел страны. Воздушное судно было поднято для поиска пропавших парапланеристов неподалеку от курорта Гудаури. В Сети опубликовано видео крушения. По предварительной информации, на борту летательного аппарата, кроме экипажа, могли находиться спасатели и медики.