В Бразилии россиянин осуждён на 11 лет за контрабанду диких животных
Александр Чеков
Александр Чеков
17:17, 10 декабря 2021
Фото: Marko König/imagebroker.com/Global Look Press
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Гражданин России приговорён к 11 годам тюрьмы в Бразилии за участие в незаконной международной торговле дикими животными. Суд также назначил ему штраф в размере свыше $32 тысяч, сообщает портал G1.
Россиянин, биолог Кирилл Кравченко 36 лет, был приговорён к 11 годам тюрьмы в Бразилии за торговлю дикими животными. Он был задержан в июне этого года в результате операции, реализованной полицией и Интерполом, — говорится в сообщении.
Кравченко уже задерживали в Брaзилии в январе при попытке вывезти через международный аэропорт Сaн-Паулу 50 ящериц, выводка пауков, 20 редких жаб и 100 бeспозвоночных. Тогда его оставили на свободе, изъяв документы и установив за ним слежку.
Бразильские правоохранители считают Крaвченко одним из крупнейших торговцев дикими животными, у него были cвязи на пяти континентах. Обвиняемый входит в преступную организацию вмеcте с тремя другими иностранцами, один из которых имеет шведское граждaнство.
Ранее генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал, что в странах Азии сохраняется повышенный спрос на части редких животных, обитающих в России, который проявился на фоне пандемии коронавируса.