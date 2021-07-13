Арестованный россиянин Дудников начал сотрудничать со следствием Белоруссии

Арестованный в Белоруссии россиянин Егор Дудников написал явку с повинной и сотрудничает со следствием. Об этом сообщил государственный телеканал страны ОНТ.

Он сразу же [после задержания] напишет явку с повинной и подтвердит свою причастность к Telegram-ресурсу, и не к одному, — сказали в эфире телеканала.

Там также продемонстрировали видео с заявлением Дудникова. Он назвал оппозиционный чат придурками, «которые из себя ничего не представляют».

Мне сказать вам нечего: я сотрудничаю со следствием, — цитирует его белорусский госканал.

20-летнего россиянина задержали в Минске 5 мая. Силовики провели обыск в его съёмной квартире, а его самого поместили в СИЗО КГБ. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

Дудникова обвиняют в «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Силовики считают, что он озвучивал видеоролики для оппозиции страны, сообщили в правозащитном центре «Весна».

Ранее мать Дудникова рассказала, что при задержании сына сильно избили и долго не оказывали медицинской помощи.