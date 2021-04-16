Россияне заменят турецкие курорты двумя странами

https://static.news.ru/photo/20318e00-9f4d-11eb-abef-96000091f725_660.jpg Фото: XYZ PICTURES/http://imagebroker.com/Global Look Press

Россияне решили не отказывать себе в отпуске из-за закрывшихся границ с Турцией и Танзанией и заменили их Египтом и Кипром.

Как сообщила Lenta.ru со ссылкой на результаты опроса сервиса OneTwoTrip, ограничения авиасообщения коснулись 36% туристов. Им пришлось экстренно отменять поездку. Остальные респонденты только планировали своё путешествие.

Альтернативу дешёвой Турции россияне нашли в Египте и на Кипре. Эти страны получили по 11,5% голосов. В Крым собираются полететь 8,7%, а в Грецию — 7,5%.

Также спросом пользуются отечественные курорты — Сочи, Анапа, Геленджик. А неморские курорты — Дагестан, Северная Осетия, Эльбрус и Архыз. Чуть меньше опрошенных заинтересовались Калининградом, Карелией, Санкт-Петербургом и Байкалом.

Среди наиболее популярных иностранных курортов кроме Кипра и Египта также назвали ОАЭ, Черногорию, Тунис и Грузию. Некоторые россияне рассчитывают, что скоро откроют границы и с другими государствами, поэтому голосуют и за те страны, которые пока недоступны.

Оперштаб 12 апреля объявил о приостановке авиасообщения между Россией и Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за эпидемиологической обстановки в стране.

Ранее NEWS.ru писал, что цены на отдых в Сочи в мае 2021 года в среднем выросли до 50% из-за ограничений полётов в Турцию. Эксперты уверены, что при возобновлении авиасообщения туры на черноморское побережье снова упадут в цене.